В Бурятии горел жилой бревенчатый дом

Пожарным потребовался час, чтобы потушить открытый огонь



Ночью 22 февраля полыхал жилой бревенчатый дом в селе Ара-Алцагат Кяхтинского района Бурятии. В тушении пожара были задействованы четыре человека и две пожарные автоцистерны.



На момент прибытия пожарных огнём изнутри был охвачен жилой бревенчатый дом. Огнеборцам потребовался час на ликвидацию открытого огня. К счастью, обошлось без пострадавших.



- В результате пожара огнём повреждена крыша и стены дома на площади 42 кв. м. Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.





