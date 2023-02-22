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В Бурятии горел жилой бревенчатый дом

В Бурятии горел жилой бревенчатый дом
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Пожарным потребовался час, чтобы потушить открытый огонь

Ночью 22 февраля полыхал жилой бревенчатый дом в селе Ара-Алцагат Кяхтинского района Бурятии. В тушении пожара были задействованы четыре человека и две пожарные автоцистерны.

На момент прибытия пожарных огнём изнутри был охвачен жилой бревенчатый дом. Огнеборцам потребовался час на ликвидацию открытого огня. К счастью, обошлось без пострадавших.

- В результате пожара огнём повреждена крыша и стены дома на площади 42 кв. м. Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.


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