В Чите осудят курьеров, укравших у пенсионеров свыше двух миллионов

Мошенники сообщали пожилым людям, что их родственники причастны к смертельным авариям



Осенью 2022 года в Чите была зарегистрирована серия преступлений в отношении пожилых людей. Мошенники звонили от имени их родственников или сотрудников полиции, сообщая о том, что якобы по вине их близких погибли другие люди в совершённых ДТП.



Под предлогом освобождения родных от уголовной ответственности звонившие выманивали у потерпевших деньги. За наличными к ним приезжали курьеры. В общей сложности аферисты похитили у пенсионеров больше двух миллионов рублей.



Спустя несколько дней полицейские поймали подозреваемых. Ими оказались двое читинцев 18 и 19 лет.



- В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемые получали от неустановленного куратора в мессенджере адреса, по которым необходимо было забрать денежные средства. Затем переводили их на указанные номера счетов, оставляя себе определённый процент от суммы, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Изначально курьеры отрицали свою причастность к хищению денег. Однако следователям удалось доказать совершённые ими восемь фактов мошенничества в особо крупном размере и одного аналогичного покушения.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.













