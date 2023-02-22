Мошенники сообщали пожилым людям, что их родственники причастны к смертельным авариям
Осенью 2022 года в Чите была зарегистрирована серия преступлений в отношении пожилых людей. Мошенники звонили от имени их родственников или сотрудников полиции, сообщая о том, что якобы по вине их близких погибли другие люди в совершённых ДТП.
Под предлогом освобождения родных от уголовной ответственности звонившие выманивали у потерпевших деньги. За наличными к ним приезжали курьеры. В общей сложности аферисты похитили у пенсионеров больше двух миллионов рублей.
Спустя несколько дней полицейские поймали подозреваемых. Ими оказались двое читинцев 18 и 19 лет.
- В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемые получали от неустановленного куратора в мессенджере адреса, по которым необходимо было забрать денежные средства. Затем переводили их на указанные номера счетов, оставляя себе определённый процент от суммы, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Изначально курьеры отрицали свою причастность к хищению денег. Однако следователям удалось доказать совершённые ими восемь фактов мошенничества в особо крупном размере и одного аналогичного покушения.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Чите осудят курьеров, укравших у пенсионеров свыше двух миллионов
Происшествия, Фото:
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