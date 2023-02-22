Мужчину в отдалённом микрорайоне Улан-Удэ покусал алабай

Хозяйский пёс атаковал его прямо возле магазина
Всё произошло вечером 18 февраля в Улан-Удэ – на улице Михалёва в микрорайоне Солдатский. Алабай серого окраса набросился на прохожего около магазина. Пострадавшего завели в торговую точку и вызвали ему скорую помощь.
На место выехали и сотрудники комитета городского хозяйства (КГХ). Вместе с представителями администрации Советского района и службы отлова – ООО «ЦАСС» – они установили владельца собаки. На него составили два протокола – за самовыгул животного и допущение его нападения на человека. Теперь хозяину пса грозит штраф размером от 3 до 5 тысяч рублей за каждое нарушение.
- Материалы будут направлены в комиссию для привлечения владельца к административной ответственности, – отметил и. о. начальника отдела благоустройства КГХ Дмитрий Ларченко.
Жителей бурятской столицы в очередной раз призвали соблюдать правила содержания своих питомцев – регистрировать их и не выпускать на улицу без присмотра, особенно – крупных собак.
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Хозяйский пёс атаковал его прямо возле магазина
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