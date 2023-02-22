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В Бурятии в ДТП серьёзно пострадал водитель «Тойоты»

В Бурятии в ДТП серьёзно пострадал водитель «Тойоты»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Мужчину с тяжёлыми травмами госпитализировали в районную больницу

Днём 21 февраля в городе Закаменск произошло ДТП, в котором пострадал человек.

- 42-летний водитель автомобиля «Тойота Виста», следуя по улице Седлецкого, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Виндом» под управлением водителя 1958 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП водитель автомашины «Тойота Виста» с тяжёлыми травмами госпитализирован в районную больницу.

За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 28 аварий с механическими повреждениями транспортных средств. На территории республики инспекторами ДПС выявлено 305 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 18 водителей с признаками опьянения.
ДТП

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