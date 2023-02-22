Собранную «травку» он хранил дома
46-летний житель Заиграевского района Бурятии признан виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере».
В судебном заседании установлено, что ранее неоднократно судимый мужчина в августе 2022 года собрал в поле верхушечные части наркотикосодержащего растения конопли объёмом 553 гр. Собранное он незаконно хранил у себя дома с целью употребления.
В сентябре прошлого года наркотическое средство обнаружили и изъяли сотрудники полиции.
- Заиграевский районный суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком 4 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Приговор не вступил в законную силу.
Жителя Бурятии отправили в колонию за наркотики
Происшествия, Фото:
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