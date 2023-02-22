Житель Иркутской области воровал медные шунты с локомотивов





Транспортные полицейские установили подозреваемого в хищении медных шунтов с локомотивов в городе Нижнеудинск. Им оказался ранее судимый за кражу 44-летний местный житель. Он сдавал украденные железнодорожные детали в пункт приёма цветного металла.Стражи магистралей выяснили, что мужчина неоднократно совершал хищение шунтов с локомотивов на территории СЛД-78 ст. Нижнеудинск. Ущерб от действий злоумышленника составил более 40 тысяч рублей.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.