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Житель Иркутской области воровал медные шунты с локомотивов

Житель Иркутской области воровал медные шунты с локомотивов
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте
Он сдавал детали в пункт приёма цветного металла

Транспортные полицейские установили подозреваемого в хищении медных шунтов с локомотивов в городе Нижнеудинск. Им оказался ранее судимый за кражу 44-летний местный житель. Он сдавал украденные железнодорожные детали в пункт приёма цветного металла.


Стражи магистралей выяснили, что мужчина неоднократно совершал хищение шунтов с локомотивов на территории СЛД-78 ст. Нижнеудинск. Ущерб от действий злоумышленника составил более 40 тысяч рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.


Иркутская область кража

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