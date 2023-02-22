Молодой человек странным образом отреагировал на отказ угостить сигаретой
21-летний житель города Тайшет признан виновным в убийстве из хулиганских побуждений.
Следствием и судом установлено, что 19 февраля 2022 года молодой человек, находясь вблизи ночного клуба, расположенного на улице Кирова, попросил у незнакомого мужчины сигарету. Получив отказ, нанёс ему множественные ножевые ранения. 31-летний потерпевший скончался на месте преступления.
Подозреваемого задержали сотрудники полиции по горячим следам. По ходатайству следствия судом молодому человеку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
- Приговором Иркутского областного суда подсудимый признан виновным. С учётом мнения прокурора ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Житель Иркутской области предстал перед судом за убийство возле клуба
Происшествия, Фото:
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