Житель Иркутской области предстал перед судом за убийство возле клуба

Молодой человек странным образом отреагировал на отказ угостить сигаретой



21-летний житель города Тайшет признан виновным в убийстве из хулиганских побуждений.



Следствием и судом установлено, что 19 февраля 2022 года молодой человек, находясь вблизи ночного клуба, расположенного на улице Кирова, попросил у незнакомого мужчины сигарету. Получив отказ, нанёс ему множественные ножевые ранения. 31-летний потерпевший скончался на месте преступления.



Подозреваемого задержали сотрудники полиции по горячим следам. По ходатайству следствия судом молодому человеку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



- Приговором Иркутского областного суда подсудимый признан виновным. С учётом мнения прокурора ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

