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Житель Иркутской области предстал перед судом за убийство возле клуба

Житель Иркутской области предстал перед судом за убийство возле клуба
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Молодой человек странным образом отреагировал на отказ угостить сигаретой

21-летний житель города Тайшет признан виновным в убийстве из хулиганских побуждений.

Следствием и судом установлено, что 19 февраля 2022 года молодой человек, находясь вблизи ночного клуба, расположенного на улице Кирова, попросил у незнакомого мужчины сигарету. Получив отказ, нанёс ему множественные ножевые ранения. 31-летний потерпевший скончался на месте преступления.

Подозреваемого задержали сотрудники полиции по горячим следам. По ходатайству следствия судом молодому человеку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

- Приговором Иркутского областного суда подсудимый признан виновным. С учётом мнения прокурора ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. 
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