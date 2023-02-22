В Улан-Удэ иностранец предстанет перед судом за смерть рабочего на стройке

Рабочий упал с высоты девятого этажа



В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела по факту падения 45-летнего мужчины с 9 этажа строящегося 16-этажного дома в 140Б квартале. Он выполнял строительные работы по установлению перегородок. Обвинение по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» предъявлено гражданину иностранного государства.



Следствием установлено, что 14 ноября 2022 года потерпевший выполнял строительные работы, в рамках действующего договора возмездного оказания услуг по устройству перегородок из гипсокартонных листов на строящемся объекте многоквартирного жилого дома.



- Обвиняемый, управляя мачтовым грузовым подъёмником, в качестве машиниста, поднял его грузовую каретку на высоту 9 этажа. Проявляя преступную небрежность, видя, что потерпевший находится на грузовой каретке, привёл её в движение вверх при помощи выносного кнопочного поста. В результате его действий потерпевший сорвался с высоты 9-этажного дома, получив при падении множественные тяжкие телесные повреждения. Потерпевший скончался на месте происшествия, до приезда скорой помощи, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.



В ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу.

