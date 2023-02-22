22 февраля

21 февраля

Популярное

В Улан-Удэ иностранец предстанет перед судом за смерть рабочего на стройке

В Улан-Удэ иностранец предстанет перед судом за смерть рабочего на стройке
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Рабочий упал с высоты девятого этажа

В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела по факту падения 45-летнего мужчины с 9 этажа строящегося 16-этажного дома в 140Б квартале. Он выполнял строительные работы по установлению перегородок. Обвинение по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» предъявлено гражданину иностранного государства.

Следствием установлено, что 14 ноября 2022 года потерпевший выполнял строительные работы, в рамках действующего договора возмездного оказания услуг по устройству перегородок из гипсокартонных листов на строящемся объекте многоквартирного жилого дома.

- Обвиняемый, управляя мачтовым грузовым подъёмником, в качестве машиниста, поднял его грузовую каретку на высоту 9 этажа. Проявляя преступную небрежность, видя, что потерпевший находится на грузовой каретке, привёл её в движение вверх при помощи выносного кнопочного поста. В результате его действий потерпевший сорвался с высоты 9-этажного дома, получив при падении множественные тяжкие телесные повреждения. Потерпевший скончался на месте происшествия, до приезда скорой помощи, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

В ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу.
суд смерть причинение смерти по неосторожности

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии на пожаре погиб 60-летний мужчина
В Бурятии на пожаре погиб 60-летний мужчина
Происшествия, 21.02.2023
Причиной возгорания стала сигарета 
У жителя Бурятии конфисковали автомобиль за пьяную езду
У жителя Бурятии конфисковали автомобиль за пьяную езду
Происшествия, 21.02.2023
Мужчину дважды остановили нетрезвым за рулём 
В аэропорту Иркутска иностранец пытался подкупить полицейских
В аэропорту Иркутска иностранец пытался подкупить полицейских
Происшествия, 20.02.2023
Гражданин находится под подпиской о невыезде
Жительница Бурятии лишилась более 40 тысяч, поверив мошенникам
Жительница Бурятии лишилась более 40 тысяч, поверив мошенникам
Происшествия, 20.02.2023
Женщина хотела заработать лёгкие деньги инвестированием
В Чите задержали серийного домушника
В Чите задержали серийного домушника
Происшествия, 20.02.2023
Подозреваемого поместили в ИВС 
26-летний житель Бурятии загнал в долги своего друга
26-летний житель Бурятии загнал в долги своего друга
Происшествия, 20.02.2023
Молодой человек тайком оформил на него микрозайм
В Бурятии пожары унесли 11 человеческих жизней
В Бурятии пожары унесли 11 человеческих жизней
Происшествия, 20.02.2023
Среди погибших был пятимесячный ребёнок
В Бурятии ночью сгорел автомобиль
В Бурятии ночью сгорел автомобиль
Происшествия, 20.02.2023
Вероятно, пожар случился из-за короткого замыкания 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^