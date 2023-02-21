У жителя Бурятии конфисковали автомобиль за пьяную езду

Мужчину дважды остановили нетрезвым за рулём



Житель Северобайкальска признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».



В судебном заседании установлено, что в ноябре 2021 года горожанин привлекался к административной ответственности за езду в нетрезвом виде.



Не сделав должных выводов, не имея права управления транспортом, в ноябре 2022 года в пьяном виде он вновь сел за руль автомобиля. На улице города нарушитель был остановлен сотрудниками ГИБДД.



- Северобайкальский городской суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде обязательных работ сроком 350 часов с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортным средством сроком 2 года 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



На основании решения суда автомобиль, на котором совершено преступление, обращён в собственность государства.



Приговор не вступил в законную силу.

