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У жителя Бурятии конфисковали автомобиль за пьяную езду

У жителя Бурятии конфисковали автомобиль за пьяную езду
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчину дважды остановили нетрезвым за рулём

Житель Северобайкальска признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».

В судебном заседании установлено, что в ноябре 2021 года горожанин привлекался к административной ответственности за езду в нетрезвом виде.

Не сделав должных выводов, не имея права управления транспортом, в ноябре 2022 года в пьяном виде он вновь сел за руль автомобиля. На улице города нарушитель был остановлен сотрудниками ГИБДД.

- Северобайкальский городской суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде обязательных работ сроком 350 часов с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортным средством сроком 2 года 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

На основании решения суда автомобиль, на котором совершено преступление, обращён в собственность государства.

Приговор не вступил в законную силу.
прокуратура ГИБДД суд приговор

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