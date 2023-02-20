В Иркутской области сотрудница соцзащиты смошенничала при получении выплат

Она оформила пособие не несуществующего ребёнка



Бывший главный специалист ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району» признана виновной в совершении 11 эпизодов преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат с использованием своего служебного положения, в крупном размере». Кроме того, оглашён приговор в отношении её подельницы – 24-летней местной жительницы.



Уголовное дело было возбуждено в мае 2022 года по материалам УФСБ России по Иркутской области.



Следствием и судом установлено, что сотрудница соцзащиты причастна к 11 фактам мошенничества. Ущерб от её преступных действий составил около 700 тысяч рублей.



Так, обвиняемая, действуя из корыстных побуждений, предложила женщине, оформить пособие на несуществующего ребёнка, взамен на то, что она будет отдавать ей половину полученной денежной суммы. Позже специалист учреждения подготовила необходимые документы с вымышленными данными ребёнка, а затем назначены ежемесячные выплаты в рамках государственной поддержки семей, имеющих детей.



Приговором суда подсудимые признаны виновными, им назначено наказание от 3 лет 6 месяцев до 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

