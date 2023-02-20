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В Чите задержали серийного домушника

В Чите задержали серийного домушника
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Подозреваемого поместили в ИВС

Из квартиры 56-летнего читинца украли телевизор, комплект постельного белья и носимые вещей. Мужчина оценил ущерб в 17 тысяч рублей.

В результате осмотра места происшествия сотрудникам полиции удалось изъять следы пальцев рук предполагаемого подозреваемого, что в свою очередь помогло установить личность преступника. Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за кражи, 38-летний житель Читы.

- В ходе работы с подозреваемым установлена его причастность ещё к двум аналогичным преступлениям, совершенным в Центральном и Железнодорожном районе Читы. Злоумышленник проникал в чужие жилища путём отжатия пластиковых окон, выставления оконного стекла, а также, взломав навесной замок. Его добычей становились продукты питания, денежные средства, негабаритная бытовая техника, телефоны. Общий ущерб, причинённый потерпевшим, составил около 100 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

Фигурант помещён в изолятор временного содержания. Часть украденного имущества удалось изъять.

Чита кража

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