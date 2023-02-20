26-летний житель Бурятии загнал в долги своего друга

Молодой человек тайком оформил на него микрозайм







Приятели, как выяснилось, ещё весной переехали в Улан-Удэ, арендовали жильё в Октябрьском районе и устроились на работу. Займ парень взял в апреле. Деньгами он распорядился по своему усмотрению, ничего не рассказав товарищу.



Последнему начали названивать представители микрофинансовой организации – они несколько раз требовали погасить кредит. Злоумышленника вычислили в результате оперативно-розыскных мероприятий. Тот во всём признался и раскаялся. Теперь кижингинцу грозит до двух лет лишения свободы. Ранее он не был судим.



Против 26-летнего уроженца Кижингинского района возбудили уголовное дело о мошенничестве – по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Как выяснилось, он оформил на сайте микрокредитной организации займ размером в пять тысяч рублей. При этом молодой человек указал номер своего банковского счёта и паспортные данные друга, с которым вместе снимает квартиру.