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В Бурятии пожары унесли 11 человеческих жизней

В Бурятии пожары унесли 11 человеческих жизней
Происшествия,  Фото:Pixabay.com
Среди погибших был пятимесячный ребёнок

С начала 2023 года во время пожаров в Бурятии погибли 11 человек, включая одного ребёнка. Из них шестеро – в феврале. Ещё шесть получили различные травмы. Об этом сообщил на очередном правительственном брифинге исполняющий обязанности начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы (УНДПР) республиканского управления МЧС Александр Баранов.

Основные причины возгораний – неисправность отопительных печей, короткое замыкание и нарушение правил эксплуатации электроприборов и неосторожное обращение с огнём. Перед праздниками жителей Бурятии ещё раз призвали соблюдать правила пожарной безопасности.

- Просим обратить особое внимание на состояние отопительных печей и печного оборудования, ответственно относиться к электрооборудованию в своём жилище и на рабочем месте и не оставлять малолетних детей одних, – подчеркнул Александр Баранов.
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