В Бурятии ночью сгорел автомобиль

Вероятно, пожар случился из-за короткого замыкания



Ночью 19 февраля в селе Малый Куналей Бичурского района Бурятии загорелся автомобиль. О происшествии сообщили пожарным.



- На момент прибытия пожарных автомобиль Toyota Allion был полностью охвачен огнём. Окна и дверь автомобиля были открыты, людей рядом не было. В результате пожара огнём уничтожен автомобиль на общей площади три квадратных метра. Пострадавших нет, - сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.



По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки автомобиля.

