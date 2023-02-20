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В Бурятии ночью сгорел автомобиль

В Бурятии ночью сгорел автомобиль
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Вероятно, пожар случился из-за короткого замыкания

Ночью 19 февраля в селе Малый Куналей Бичурского района Бурятии загорелся автомобиль. О происшествии сообщили пожарным.

- На момент прибытия пожарных автомобиль Toyota Allion был полностью охвачен огнём. Окна и дверь автомобиля были открыты, людей рядом не было. В результате пожара огнём уничтожен автомобиль на общей площади три квадратных метра. Пострадавших нет, - сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки автомобиля.
пожар

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