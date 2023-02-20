Из горящего отеля в Иркутской области эвакуировались четыре человека





Утром 20 февраля, около девяти часов, пожарным Казачинско-Ленского района поступило сообщение о возгорании в отеле «Киренга». До их прибытия из здания самостоятельно эвакуировались четыре человека.- На ликвидацию пожара потребовалось менее пяти минут. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.Дознаватели МЧС России установили, что в одном из номеров гостиницы замкнуло проводку, в результате чего произошло возгорание и огонь быстро перекинулся на натяжной потолок.Благодаря автоматической пожарной сигнализации и грамотным действиям персонала удалось предотвратить трагедию.