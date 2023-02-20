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Из горящего отеля в Иркутской области эвакуировались четыре человека

Из горящего отеля в Иркутской области эвакуировались четыре человека
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Пожар потушили за несколько минут

Утром 20 февраля, около девяти часов, пожарным Казачинско-Ленского района поступило сообщение о возгорании в отеле «Киренга». До их прибытия из здания самостоятельно эвакуировались четыре человека.

- На ликвидацию пожара потребовалось менее пяти минут. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



Дознаватели МЧС России установили, что в одном из номеров гостиницы замкнуло проводку, в результате чего произошло возгорание и огонь быстро перекинулся на натяжной потолок.

Благодаря автоматической пожарной сигнализации и грамотным действиям персонала удалось предотвратить трагедию.

Иркутская область пожар эвакуация

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