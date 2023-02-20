В районе Бурятии 63-летний мужчина попал в больницу после ДТП

Его увезли в соседнюю Читу





ДТП, в котором пострадал человек, произошло в Еравнинском районе на выходных. Около 18:00 24-летняя девушка, сидевшая за рулём автомобиля Skoda Octavia, сбила 63-летнего мужчину.Всё случилось в 10 километрах от села Телемба. Пешеход получил травмы. Его пришлось госпитализировать – мужчину увезли в краевую больницу в соседней Чите.