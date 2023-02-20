Его увезли в соседнюю Читу
Всё случилось в 10 километрах от села Телемба. Пешеход получил травмы. Его пришлось госпитализировать – мужчину увезли в краевую больницу в соседней Чите.
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20 февраля
07:45
19 февраля
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В районе Бурятии 63-летний мужчина попал в больницу после ДТП
Происшествия, Фото:
Его увезли в соседнюю Читу
Всё случилось в 10 километрах от села Телемба. Пешеход получил травмы. Его пришлось госпитализировать – мужчину увезли в краевую больницу в соседней Чите.
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