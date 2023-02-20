20 февраля

19 февраля

Популярное

В районе Бурятии 63-летний мужчина попал в больницу после ДТП

В районе Бурятии 63-летний мужчина попал в больницу после ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Его увезли в соседнюю Читу

ДТП, в котором пострадал человек, произошло в Еравнинском районе на выходных. Около 18:00 24-летняя девушка, сидевшая за рулём автомобиля Skoda Octavia, сбила 63-летнего мужчину.

Всё случилось в 10 километрах от села Телемба. Пешеход получил травмы. Его пришлось госпитализировать – мужчину увезли в краевую больницу в соседней Чите.

ДТП пострадавшие

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области в ДТП погибла 11-летняя девочка
Происшествия, 19.02.2023
Столкнулись легковушка и большегруз
Улан-удэнка перевела мошенникам 2,5 млн рублей
Улан-удэнка перевела мошенникам 2,5 млн рублей
Происшествия, 19.02.2023
За неделю мошенники обманули 39 жителей Бурятии
В Иркутской области в ДТП пострадали семь человек
В Иркутской области в ДТП пострадали семь человек
Происшествия, 19.02.2023
Среди пострадавших трое несовершеннолетних
На пожаре в Иркутске погибла женщина
На пожаре в Иркутске погибла женщина
Происшествия, 18.02.2023
Короткое замыкание из-за аварийного режима работы электросети - наиболее вероятная причина пожара
Вора из Иркутской области задержали в Москве
Вора из Иркутской области задержали в Москве
Происшествия, 18.02.2023
Мужчину отыскали с помощью системы распознавания лиц
Житель Бурятии до смерти избил брата
Житель Бурятии до смерти избил брата
Происшествия, 18.02.2023
Мужчина скончался в больнице 
В Ангарске полицейские задержали 16-летнюю пьяную автомобилистку
В Ангарске полицейские задержали 16-летнюю пьяную автомобилистку
Происшествия, 18.02.2023
На место инцидента вызвали мать девушки-подростка  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^