В Улан-Удэ 26-летний водитель задавил сожительницу, выбираясь из снежной ловушки

Девушка погибла под колёсами иномарки
Смертельное ДТП произошло в столице Бурятии на минувших выходных. Как сообщили в республиканском УГИБДД, в 23:30 26-летний водитель автомобиля Nissan March пытался выехать с обочины – он застрял в снегу. В какой-то момент молодой человек совершил наезд на свою 32-летнюю сожительницу.
Девушка скончалась на месте от полученных травм. Известно, что парень сел за руль пьяным. Водительских прав у него нет.
Всего за два дня – 18 и 19 февраля – на дорогах республики выявили 563 нарушения ПДД и задержали 20 нетрезвых водителей. Из них 13 отказались от освидетельствования и ещё четверо попались на пьяной езде уже второй раз за год.
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