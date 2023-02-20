Забайкалец из неприязни убил 17-летнюю знакомую

Мужчине грозит до 15 лет колонии



33-летнему жителю села Нижний Калгукан Калганского района Забайкальского края следователи предъявили обвинение в убийстве.



По версии следствия, в ночь на 15 февраля в селе Нижний Калгукан обвиняемый из неприязни убил 17-летнюю знакомую.



- Следователи задержали обвиняемого, с ним проведены необходимые следственные действия. Допрошены обвиняемый, свидетели и очевидцы. Назначены судебные экспертизы, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.



Обвиняемого заключили под стражу.



Обвиняемому грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.



