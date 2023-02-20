20 февраля

19 февраля

Популярное

Забайкалец из неприязни убил 17-летнюю знакомую

Забайкалец из неприязни убил 17-летнюю знакомую
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Мужчине грозит до 15 лет колонии

33-летнему жителю села Нижний Калгукан Калганского района Забайкальского края следователи предъявили обвинение в убийстве.

По версии следствия, в ночь на 15 февраля в селе Нижний Калгукан обвиняемый из неприязни убил 17-летнюю знакомую.

- Следователи задержали обвиняемого, с ним проведены необходимые следственные действия. Допрошены обвиняемый, свидетели и очевидцы. Назначены судебные экспертизы, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

Обвиняемого заключили под стражу.

Обвиняемому грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Забайкальский край убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области в ДТП погибла 11-летняя девочка
Происшествия, 19.02.2023
Столкнулись легковушка и большегруз
Улан-удэнка перевела мошенникам 2,5 млн рублей
Улан-удэнка перевела мошенникам 2,5 млн рублей
Происшествия, 19.02.2023
За неделю мошенники обманули 39 жителей Бурятии
В Иркутской области в ДТП пострадали семь человек
В Иркутской области в ДТП пострадали семь человек
Происшествия, 19.02.2023
Среди пострадавших трое несовершеннолетних
На пожаре в Иркутске погибла женщина
На пожаре в Иркутске погибла женщина
Происшествия, 18.02.2023
Короткое замыкание из-за аварийного режима работы электросети - наиболее вероятная причина пожара
Вора из Иркутской области задержали в Москве
Вора из Иркутской области задержали в Москве
Происшествия, 18.02.2023
Мужчину отыскали с помощью системы распознавания лиц
Житель Бурятии до смерти избил брата
Житель Бурятии до смерти избил брата
Происшествия, 18.02.2023
Мужчина скончался в больнице 
В Ангарске полицейские задержали 16-летнюю пьяную автомобилистку
В Ангарске полицейские задержали 16-летнюю пьяную автомобилистку
Происшествия, 18.02.2023
На место инцидента вызвали мать девушки-подростка  
В Улан-Удэ задержали насильника, орудовавшего в 2016 году
В Улан-Удэ задержали насильника, орудовавшего в 2016 году
Происшествия, 18.02.2023
Мужчина бил женщин по голове камнем и молотком 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^