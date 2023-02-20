Мужчине грозит до 15 лет колонии
33-летнему жителю села Нижний Калгукан Калганского района Забайкальского края следователи предъявили обвинение в убийстве.
По версии следствия, в ночь на 15 февраля в селе Нижний Калгукан обвиняемый из неприязни убил 17-летнюю знакомую.
- Следователи задержали обвиняемого, с ним проведены необходимые следственные действия. Допрошены обвиняемый, свидетели и очевидцы. Назначены судебные экспертизы, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
Обвиняемого заключили под стражу.
Обвиняемому грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
Забайкалец из неприязни убил 17-летнюю знакомую
Происшествия, Фото:
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