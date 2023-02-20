Огонь повредил трактор
В воскресенье, 19 февраля, в десятом часу утра на улице Бограда в Улан-Удэ загорелся гаражный бокс, в котором находился трактор. На место происшествия тут же выехали пожарные расчёт Главного управления МЧС России по Бурятии.
На момент прибытия первого подразделения наблюдалось загорание бокса 8х8 с трактором.
В 10:20 пожар на площади 30 квадратных метров был полностью потушен. В результате пожара повреждён бокс, а также трактор.
Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ (резка металла), сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
В Улан-Удэ резка металла стала причиной пожара в гараже
Происшествия, Фото:
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