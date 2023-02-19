Пожар охватил более 100 «квадратов»
Пожар произошёл в цехе металлоконструкций в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. Площадь пожара составила 115 квадратных метров.
- 19 февраля в 8:06 пожарно-спасательные подразделения принимали участие в ликвидации пожара. В городе Усолье-Сибирское произошло возгорание в цехе металлоконструкций. В 11:20 пожар локализован. В 12:39 ликвидирован, - сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.
Отмечается, что из-за отсутствия водоисточников подразделения работали по повышенному номеру сложности. Всего в тушении участвовали 18 пожарных и семь единиц техники.
Погибших и травмированных нет.
В Иркутской области горел цех металлоконструкций
Происшествия, Фото:
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