В Иркутской области горел цех металлоконструкций

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожар охватил более 100 «квадратов»



Пожар произошёл в цехе металлоконструкций в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. Площадь пожара составила 115 квадратных метров.



- 19 февраля в 8:06 пожарно-спасательные подразделения принимали участие в ликвидации пожара. В городе Усолье-Сибирское произошло возгорание в цехе металлоконструкций. В 11:20 пожар локализован. В 12:39 ликвидирован, - сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.



Отмечается, что из-за отсутствия водоисточников подразделения работали по повышенному номеру сложности. Всего в тушении участвовали 18 пожарных и семь единиц техники.



Погибших и травмированных нет.

