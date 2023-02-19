В Иркутской области в ДТП погибла 11-летняя девочка









В результате дорожно-транспортного происшествия 11-летняя девочка, находившаяся в салоне легковушки, скончалась при доставлении в больницу.



Также медицинская помощь понадобилась девятилетнему пассажиру и водителю иномарки. Мужчина, управлявший крупногабаритным транспортом, не пострадал, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Иркутской области.



На месте происшествия автоинспекторы организовали реверсивное движение транспорта. Обстоятельства аварии устанавливаются.









В Шелеховском районе Иркутской области в ДТП погиб 11-летний ребёнок.Смертельная автоавария произошла в воскресенье, 19 февраля, около 10 часов утра на 74-м километре федеральной трассы «Байкал». В районе села Хужино столкнулись автомобиль «Тойота Платц» под управлением 36-летнего водителя и большегруз «Мерседес», за рулём которого находился 60-летний мужчина.