В Иркутской области в ДТП пострадали семь человек













18 февраля в районе 50 километра автодороги Иркутск – Оса – Усть-Уда в Иркутском районе Иркутской области произошло ДТП, в котором пострадали семь человек.Предварительно установлено, что утром 25-летний водитель автомобиля «Марк 2» выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с «Тойотой Клюгер», за рулём которой находилась 35-летняя женщина.- В результате ДТП оба водителя, пассажир легковушки, а также находившиеся в семейном внедорожнике один взрослый и трое несовершеннолетних пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Водитель заднеприводного автомобиля госпитализирован, - сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Иркутской области.Полицейские устанавливают все причины и условия произошедшего.