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В Иркутской области в ДТП пострадали семь человек

В Иркутской области в ДТП пострадали семь человек
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Среди пострадавших трое несовершеннолетних

18 февраля в районе 50 километра автодороги Иркутск – Оса – Усть-Уда в Иркутском районе Иркутской области произошло ДТП, в котором пострадали семь человек.

Предварительно установлено, что утром 25-летний водитель автомобиля «Марк 2» выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с «Тойотой Клюгер», за рулём которой находилась 35-летняя женщина.


- В результате ДТП оба водителя, пассажир легковушки, а также находившиеся в семейном внедорожнике один взрослый и трое несовершеннолетних пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Водитель заднеприводного автомобиля госпитализирован, - сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Иркутской области.

Полицейские устанавливают все причины и условия произошедшего.




ДТП

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