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В Улан-Удэ нарушалось теплоснабжение в 13 многоквартирных домах

В Улан-Удэ нарушалось теплоснабжение в 13 многоквартирных домах
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Временно была остановлена работа котельной

В субботу, 18 февраля похолодало в 13 многоквартирных домах на станции Дивизионная, 3 участок.

- В 16:22 для замены кабеля на системе шлакоудаления остановили котельную № 839, в связи с чем, произошло снижение параметров теплоснабжения потребителям 13 многоквартирных жилых домов станции Дивизионная, 3 участок, - сообщают оперативные службы города.

В 18:00 работы на котельной завершены. После чего начался подъём температурного режима. Общее время отключения составило 1 час 38 минут.
отключение тепла

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