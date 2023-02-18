На пожаре в Иркутске погибла женщина

Короткое замыкание из-за аварийного режима работы электросети - наиболее вероятная причина пожара
Пожар в садоводстве «Флора» на 15-м километре Курминского тракта произошёл сегодня днём. В половине первого часа в пожарно-спасательную службу очевидцы сообщили о том, что горит одноэтажный деревянный дом.
В садоводство из Иркутска были направлены пожарные расчёты. На момент их прибытия дощатая постройка была охвачена огнём. В ходе тушения пожара внутри неё была обнаружена погибшая 57-летняя женщина.
Вероятная причина возгорания - короткое замыкание из-за аварийного режима работы электросети.
Дознаватели МЧС России устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Короткое замыкание из-за аварийного режима работы электросети - наиболее вероятная причина пожара
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