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На пожаре в Иркутске погибла женщина

На пожаре в Иркутске погибла женщина
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Короткое замыкание из-за аварийного режима работы электросети - наиболее вероятная причина пожара

Пожар в садоводстве «Флора» на 15-м километре Курминского тракта произошёл сегодня днём. В половине первого часа в пожарно-спасательную службу очевидцы сообщили о том, что горит одноэтажный деревянный дом.

В садоводство из Иркутска были направлены пожарные расчёты. На момент их прибытия дощатая постройка была охвачена огнём. В ходе тушения пожара внутри неё была обнаружена погибшая 57-летняя женщина.


Вероятная причина возгорания - короткое замыкание из-за аварийного режима работы электросети.

Дознаватели МЧС России устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. 
Иркутск пожар смерть

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