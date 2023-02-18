Вора из Иркутской области задержали в Москве

Мужчину отыскали с помощью системы распознавания лиц



Из Москвы в Шелехов доставили мужчину, который подозревается в нескольких кражах, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Найти шелеховчанина в многомиллионном городе помогла камера видеонаблюдения и распознавания лиц. На одном из московских вокзалов техника своевременно отправила сигнал сотрудникам транспортной полиции, которые, задержав молодого человека на перроне, позвонили коллегам из города металлургов.



- Доставленный дал признательные показания, дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, - прокомментировала Анна Лаврентьева, заместитель начальника СО ОМВД России по Шелеховскому району.



Первую кражу шелеховчанин совершил летом. Злоупотребив доверием соседки по садоводству, он попросил у женщины газонокосилку под предлогом приведения в порядок своего участка. Вернуть по-хорошему инвентарь не получилось, его хозяйка и не подозревала, что в этот же день полезный летний гаджет был продан буквально за копейки. Вторая кража в ноябре 2022 года удалась также благодаря доверчивости людей. Попросив шуруповерт у случайного попутчика якобы для ремонта автомобиля, пятидесятилетний шелеховчанин «забыл» отдать чужую вещь.





