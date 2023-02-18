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Житель Бурятии до смерти избил брата

Житель Бурятии до смерти избил брата
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина скончался в больнице

8 февраля в районной больнице умер 31-летний житель Бичурского района. Смерть наступила в результате полученных им неоднократных ударов по голове. Кяхтинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По подозрению в совершении преступления задержан 34-летний местный житель.

- По данным следствия, вечером 7 февраля время между двумя братьями произошёл конфликт на бытовой почве, в ходе которого старший брат нанёс удары руками по голове и телу потерпевшего. После конфликта братья разошлись по своим домам. Увидев следы побоев у потерпевшего, лицом, проживающим с ним была вызвана скорая медицинская помощь, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Подозреваемого заключили под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью смерть уголовное дело

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