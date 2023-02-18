В Ангарске полицейские задержали 16-летнюю пьяную автомобилистку

На место инцидента вызвали мать девушки-подростка
Несколько дней назад в Ангарске госавтоинспекторы остановили автомобиль «Тойота Королла». В ходе беседы с сотрудниками полиции девушка пояснила, что водительского удостоверения она никогда не получала и ей всего 16 лет.
На место инцидента тут же вызвали мать несовершеннолетней. От нарушительницы исходил запах алкоголя, а её поведение не соответствовало обстановке.
- В присутствии законного представителя дорожные полицейские составили административный материал, в ходе которого девушка была отстранена от управления и отказалась от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В отношении жительницы Ангарска вынесен протокол по статье 12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Кроме того, сотрудники полиции дадут правовую оценку действиям матери за ненадлежащий контроль за своим ребёнком.
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