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В Ангарске полицейские задержали 16-летнюю пьяную автомобилистку

В Ангарске полицейские задержали 16-летнюю пьяную автомобилистку
Происшествия, 
На место инцидента вызвали мать девушки-подростка

Несколько дней назад в Ангарске госавтоинспекторы остановили автомобиль «Тойота Королла». В ходе беседы с сотрудниками полиции девушка пояснила, что водительского удостоверения она никогда не получала и ей всего 16 лет.

На место инцидента тут же вызвали мать несовершеннолетней. От нарушительницы исходил запах алкоголя, а её поведение не соответствовало обстановке.



- В присутствии законного представителя дорожные полицейские составили административный материал, в ходе которого девушка была отстранена от управления и отказалась от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В отношении жительницы Ангарска вынесен протокол по статье 12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Кроме того, сотрудники полиции дадут правовую оценку действиям матери за ненадлежащий контроль за своим ребёнком.

Иркутская область ПДД подростки

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