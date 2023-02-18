18 февраля

17 февраля

Популярное

В Иркутской области из бронха подростка извлекли иглу для инъекций

В Иркутской области из бронха подростка извлекли иглу для инъекций
Происшествия,  Фото:ИГОДКБ
Он случайно её вдохнул

В пять утра 17 февраля в Иркутскую областную детскую клиническую больницу в экстренно доставили подростка с инородным телом трахео-бронхеального дерева. 15-летний ангарчанин накануне вечером случайно вдохнул иглу от одноразового шприца для инъекций.

Со слов пациента, он решил острым предметом достать частички пищи, застрявшие в зубах. Одновременно с этим он смотрел что-то увлекательное на экране компьютера, резко засмеялся и ненароком вдохнул иглу. Подростка срочно доставили в больницу города Ангарска, где после рентген-исследования установили местонахождения опасного предмета. Игла с наконечником длиной 5 сантиметров застряла в главном бронхе.

Для извлечения инородного тела мальчика экстренно привезли в Иркутскую детскую областную больницу. Хирург-эндоскопист Анастасия Дмитриенко под общей анестезией с применением мышечных релаксантов провела фиброэндоскопию.

- Игла от шприца находилась в главном правом бронхе острием вверх, - говорит заведующая эндоскопическим отделением, хирург-эндоскопист, кандидат медицинских наук Анастасия Дмитриенко. - Захватить её удалось специальными щипцами «крысинный зуб». При контрольном осмотре признаков повреждения слизистой не обнаружили. Сейчас пациент находится под наблюдением врачей в отделении гнойной хирургии.

Большая удача, что острый предмет не повредил бронхо-лёгочную систему, говорят врачи. Лишь у незначительного числа пациентов с неорганическими инородными телами и длительностью их стояния менее суток при повторном обследовании не выявляется патологических изменений в трахеобронхиальном дереве.

Даже если ребёнка выписали из стационара клинически здоровым или с небольшими остаточными явлениями пневмонии или бронхита, наблюдение врача продолжается не менее 1 года. Доктор назначает соответствующее лечение, чередуя стационарное в специализированном лечебном учреждении с амбулаторными курсами, сообщили в больнице. 


Иркутская область Ангарск медицинская помощь

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ задержали насильника, орудовавшего в 2016 году
В Улан-Удэ задержали насильника, орудовавшего в 2016 году
Происшествия, 18.02.2023
Мужчина бил женщин по голове камнем и молотком 
За сутки забайкальцы отдали мошенникам 1,6 млн
За сутки забайкальцы отдали мошенникам 1,6 млн
Происшествия, 17.02.2023
Аферисты используют разные схемы обмана
Улан-удэнке отменили отсрочку наказания за асоциальный образ жизни
Улан-удэнке отменили отсрочку наказания за асоциальный образ жизни
Происшествия, 17.02.2023
Женщина забросила ребёнка и пристрастилась к спиртному
В Иркутске возбуждено дело в отношении руководителя металлургической компании
В Иркутске возбуждено дело в отношении руководителя металлургической компании
Происшествия, 17.02.2023
Дело возбуждено по факту незаконной предпринимательской деятельности 
В ходе спецоперации погиб отец пятерых детей из Бурятии
В ходе спецоперации погиб отец пятерых детей из Бурятии
Происшествия, 17.02.2023
Осенью Сергей Хармакшанов вступил в ЧВК «Вагнер»
Житель Бурятии прятал в огороде мешки с коноплёй
Житель Бурятии прятал в огороде мешки с коноплёй
Происшествия, 17.02.2023
У него изъяли 10,5 килограммов марихуаны
В Бурятии вальщик леса срубил лишние деревья
В Бурятии вальщик леса срубил лишние деревья
Происшествия, 17.02.2023
Он думал, что останется незамеченным
В Иркутской области установили причину пожара с пятью погибшими
Происшествия, 17.02.2023
Пожарный извещатель хозяин квартиры отключил

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^