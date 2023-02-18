В Иркутской области из бронха подростка извлекли иглу для инъекций









В пять утра 17 февраля в Иркутскую областную детскую клиническую больницу в экстренно доставили подростка с инородным телом трахео-бронхеального дерева. 15-летний ангарчанин накануне вечером случайно вдохнул иглу от одноразового шприца для инъекций.Со слов пациента, он решил острым предметом достать частички пищи, застрявшие в зубах. Одновременно с этим он смотрел что-то увлекательное на экране компьютера, резко засмеялся и ненароком вдохнул иглу. Подростка срочно доставили в больницу города Ангарска, где после рентген-исследования установили местонахождения опасного предмета. Игла с наконечником длиной 5 сантиметров застряла в главном бронхе.Для извлечения инородного тела мальчика экстренно привезли в Иркутскую детскую областную больницу. Хирург-эндоскопист Анастасия Дмитриенко под общей анестезией с применением мышечных релаксантов провела фиброэндоскопию.- Игла от шприца находилась в главном правом бронхе острием вверх, - говорит заведующая эндоскопическим отделением, хирург-эндоскопист, кандидат медицинских наук Анастасия Дмитриенко. - Захватить её удалось специальными щипцами «крысинный зуб». При контрольном осмотре признаков повреждения слизистой не обнаружили. Сейчас пациент находится под наблюдением врачей в отделении гнойной хирургии.Большая удача, что острый предмет не повредил бронхо-лёгочную систему, говорят врачи. Лишь у незначительного числа пациентов с неорганическими инородными телами и длительностью их стояния менее суток при повторном обследовании не выявляется патологических изменений в трахеобронхиальном дереве.Даже если ребёнка выписали из стационара клинически здоровым или с небольшими остаточными явлениями пневмонии или бронхита, наблюдение врача продолжается не менее 1 года. Доктор назначает соответствующее лечение, чередуя стационарное в специализированном лечебном учреждении с амбулаторными курсами, сообщили в больнице.