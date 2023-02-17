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В Иркутской области «скорая» попала в ДТП

В Иркутской области «скорая» попала в ДТП
Происшествия,  Фото:прокуратура Иркутской области
Столкнулись «Тойота» и «УАЗ»

В пятницу, 17 февраля, в утреннее время на автодороге Р-258 Байкал вблизи города Шелехова произошло ДТП. Здесь столкнулись автомобили «Тойота Краун» и скорой медицинской помощи «УАЗ».

Предварительно установлено, что 53-летний автолюбитель, управляя автомашиной «Тойота Краун», двигался в сторону города Иркутска. При выполнении манёвра «разворот», он допустил столкновение с попутно движущимся автомобилем скорой медицинской помощи «УАЗ», за рулем которого находился 64-летний мужчина.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель, управлявший отечественным микроавтобусом, а также находившиеся в салоне мужчина и женщина получили различные травмы. Владелец иномарки и его 36-летний пассажир, предварительно, не пострадали, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.   

Первая помощь участникам автоаварии была оказана сотрудниками вневедомственной охраны, ставшими очевидцами случившегося. Причины и условия произошедшего устанавливаются.

- Прокуратура Шелехова поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками полиции в связи с поступившим сообщением о дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля скорой помощи, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
ДТП Иркутская область

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