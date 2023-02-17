В Иркутской области «скорая» попала в ДТП





- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель, управлявший отечественным микроавтобусом, а также находившиеся в салоне мужчина и женщина получили различные травмы. Владелец иномарки и его 36-летний пассажир, предварительно, не пострадали, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



Первая помощь участникам автоаварии была оказана сотрудниками вневедомственной охраны, ставшими очевидцами случившегося. Причины и условия произошедшего устанавливаются.



- Прокуратура Шелехова поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками полиции в связи с поступившим сообщением о дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля скорой помощи, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.



В пятницу, 17 февраля, в утреннее время на автодороге Р-258 Байкал вблизи города Шелехова произошло ДТП. Здесь столкнулись автомобили «Тойота Краун» и скорой медицинской помощи «УАЗ».Предварительно установлено, что 53-летний автолюбитель, управляя автомашиной «Тойота Краун», двигался в сторону города Иркутска. При выполнении манёвра «разворот», он допустил столкновение с попутно движущимся автомобилем скорой медицинской помощи «УАЗ», за рулем которого находился 64-летний мужчина.