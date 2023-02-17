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За сутки забайкальцы отдали мошенникам 1,6 млн

За сутки забайкальцы отдали мошенникам 1,6 млн
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Аферисты используют разные схемы обмана

В Забайкалье за сутки зарегистрировано шесть фактов мошенничества. Аферисты выманили у жителей региона более полутора миллионов рублей.

Жительнице Читы позвонил якобы сотрудник безопасности банка и сообщил о попытке кражи денег, имеющимися на её банковском счёте. Зная о подобных мошенничествах, женщина прекратила разговор.

Но на этом аферисты не остановились. Спустя некоторое время ей вновь позвонил неизвестный и на этот раз представился следователем, который настоятельно порекомендовал женщине сотрудничать с банком, чтобы помочь в задержании преступников. После этого потерпевшая совершила все операции, а именно перевела на указанные звонившим номера телефонов и банковских карт, имеющиеся на счёте 1 065 000 рублей.

- Возбуждено уголовное дело. Стоит отметить, что звонивший злоумышленник, представился именем одного из руководителей следственного органа Забайкальского края, - сообщили в пресс-службе регионального МВД.

От рук мошенников пострадал и другой житель Читы. Аферисты взломали личный аккаунт знакомого потерпевшего и от его имени в одном из популярных мессенджеров прислали сообщение с просьбой одолжить 22 тысяч рублей. Мужчина поверил, что сообщение пришло от лица его знакомого и перевёл деньги, однако позже узнал, что стал жертвой мошенников.

Всего за сутки от действий мошенников пострадали шесть забайкальцев. Причинённый ущерб составил 1 601 463 рублей.

- Сотрудники полиции в очередной раз предупреждают, что категорически запрещено предпринимать какие-либо действия с деньгами под диктовку неизвестных лиц, даже если звонивший представляется сотрудником банка или правоохранительных органов, - предупреждают в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю. 

Забайкальский край мошенничество

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