Деньги она взяла из кассы магазина
В городе Могоча Забайкальского края бывшего директора магазина цифровой техники осудили за присвоение 1,8 млн рублей (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Суд установил, что с 2 по 27 октября 2022 года женщина, занимая должность директора магазина, похитила из кассы денежные средства в сумме более 1,8 млн рублей, которые затем потратила на личные нужды, в том числе на ставки в букмекерской конторе.
Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на 4 года условно с испытательным сроком 4 года.
Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевшего всю сумму материального ущерба.
Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
В Забайкалье директор магазина потратила 1,8 млн на ставки
Происшествия, Фото:
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