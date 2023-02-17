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В Забайкалье директор магазина потратила 1,8 млн на ставки

В Забайкалье директор магазина потратила 1,8 млн на ставки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Деньги она взяла из кассы магазина

В городе Могоча Забайкальского края бывшего директора магазина цифровой техники осудили за присвоение 1,8 млн рублей (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Суд установил, что с 2 по 27 октября 2022 года женщина, занимая должность директора магазина, похитила из кассы денежные средства в сумме более 1,8 млн рублей, которые затем потратила на личные нужды, в том числе на ставки в букмекерской конторе.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на 4 года условно с испытательным сроком 4 года.

Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевшего всю сумму материального ущерба.

Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края. 
Забайкальский край суд приговор прокуратура

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