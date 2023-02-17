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В Иркутске возбуждено дело в отношении руководителя металлургической компании

В Иркутске возбуждено дело в отношении руководителя металлургической компании
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Дело возбуждено по факту незаконной предпринимательской деятельности

Четвертым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя металлургической компании. Он подозревается в совершении преступления по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере».

- По версии следствия, в 2019 году подозреваемый организована предпринимательская деятельность по литью чугуна, стали, лёгких и цветных металлов без получения лицензии, с последующей реализацией готовой продукции, что повлекло за собой извлечение дохода в сумме 1 млрд 115 млн рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По закону эта деятельность подлежит лицензированию.

Незаконное предпринимательство было выявлено следователями СК при содействии сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области.

В настоящее время следователями СК проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.
Иркутск бизнес предприниматели металлургия

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