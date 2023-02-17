В аварии пострадали двое детей
В 2022 году в Бурятии в каждом пятом ДТП с пострадавшими водители не имели права управления транспортом. В 182 авариях с участием таких водителей погибли 34 человека и 268 ранены. 65 из них – несовершеннолетние, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Одно из подобных ДТП произошло недавно, в начале февраля, в Улан-Удэ.
- 38-летняя водитель автомобиля «Тойота Карина», не имевшая права управления транспортом, следуя по улице Иволгинской, на перекрёстке с улицей Блюхера совершила столкновение с «Тойотой Калдина». «Калдиной» управляла 19-летняя девушка, которая также села за руль без соответствующего на то права, - рассказали в министерстве внутренних дел.
В результате аварии пострадали двое юных пассажиров «Карины» - девочка и мальчик 13 и 14 лет. Они получили травмы различной степени тяжести.
В отношении обеих женщин полицейские составили административные протоколы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП. По факту ДТП проводится проверка.
Всего по итогам прошлого года сотрудники ГИБДД задержали 6127 водителей, не имевших соответствующего права.
Обо всех фактах управления транспортом водителем в нетрезвом виде; ранее лишенным права управления или не имеющем такового, граждане могут сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 29-29-02, 29-29-99 или «102», а также через специальный телеграмм-бот @gibdd03_bot.
В Улан-Удэ столкнулись две автолюбительницы без водительских прав
Происшествия, Фото:
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