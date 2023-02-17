Житель Бурятии прятал в огороде мешки с коноплёй









Мужчина признался, что коноплю собрал в разное время: в сентябре и декабре 2022-го и в январе 2023 года. Общий вес запрещенного вещества составил около 10,5 килограммов.



Сельчанин признался в употреблении наркотика, что подтвердило проведенное освидетельствование. За это правонарушение в отношении него составлен административный протокол по ст. 6.9. КоАП РФ. А за незаконное приобретение и хранение наркотических средств на него возбудили три уголовных дела. Мужчина признался, что коноплю собрал в разное время: в сентябре и декабре 2022-го и в январе 2023 года. Общий вес запрещенного вещества составил около 10,5 килограммов.Сельчанин признался в употреблении наркотика, что подтвердило проведенное освидетельствование. За это правонарушение в отношении него составлен административный протокол по ст. 6.9. КоАП РФ. А за незаконное приобретение и хранение наркотических средств на него возбудили три уголовных дела.



Отметим, семь лет назад мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за наркопреступление. Сейчас он не трудоустроен, занимается ведением подсобного хозяйства.







В Кяхтинском районе Бурятии полицейские задержали 34-летнего местного жителя, прятавшего мешки с коноплёй.- Сельчанин был задержан 11 февраля. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления наркоконтроля МВД Бурятии во взаимодействии с кяхтинскими коллегами обнаружили на его придомовой территории три мешка с марихуаной. Один лежал под навесом за домом, ещё два были скрыты в огороде в сухой траве, - сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.