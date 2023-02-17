В Бурятии вальщик леса срубил лишние деревья

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

Он думал, что останется незамеченным



Во время рейдового патрулирования лесов в Заиграевском районе Бурятии лесные инспекторы услышали звук бензопилы. Углубившись в лес, они обнаружили мужчину, который валил деревья на лесосеке. У вальщика имелись все необходимые правоустанавливающие документы.



Однако в ходе осмотра выяснилось, что мужчина срубил неклеймёные деревья, то есть деревья, не предназначенные для рубки.



- Объём незаконно заготовленной древесины – около 5 кубометров. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 53 тысяч рублей. Нарушитель пояснил, что решил заготовить сосны для продажи, и думал, что останется незамеченным, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Нарушителем оказался житель села Старая Курба Заиграевского района. Незаконно вырубленные сосны и бензопилу у него изъяли.



В отношении мужчины составлен акт о нарушении лесного законодательства. Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для возбуждения уголовного дела.



