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В Бурятии вальщик леса срубил лишние деревья

В Бурятии вальщик леса срубил лишние деревья
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Он думал, что останется незамеченным

Во время рейдового патрулирования лесов в Заиграевском районе Бурятии лесные инспекторы услышали звук бензопилы. Углубившись в лес, они обнаружили мужчину, который валил деревья на лесосеке. У вальщика имелись все необходимые правоустанавливающие документы.

Однако в ходе осмотра выяснилось, что мужчина срубил неклеймёные деревья, то есть деревья, не предназначенные для рубки.

- Объём незаконно заготовленной древесины – около 5 кубометров. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 53 тысяч рублей. Нарушитель пояснил, что решил заготовить сосны для продажи, и думал, что останется незамеченным, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Нарушителем оказался житель села Старая Курба Заиграевского района. Незаконно вырубленные сосны и бензопилу у него изъяли.

В отношении мужчины составлен акт о нарушении лесного законодательства. Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для возбуждения уголовного дела.

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