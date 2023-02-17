Пожарный извещатель хозяин квартиры отключил
Эксперты МЧС установили, что пожар в селе Мамоны в Иркутской области, унёсший жизни пяти человек, произошёл из-за небольшого источника зажигания на кровати. Как выяснилось, хозяин дома закурил в постели.
Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла ранним утром 17 февраля. На пожаре в деревянном двухквартирном доме в селе Мамоны погибли пять человек. Все они были взрослыми: трое мужчин и две женщины. Жильцы второй квартиры вовремя эвакуировались и не пострадали.
- Дознавателям удалось установить, что накануне вечером компания из пяти человек распивала спиртные напитки, а позже легла спать. Пожар был обнаружен рано утром соседями, - сообщили в Главном управлении МЧС России по Иркутской области.
В квартире, где проживал мужчина-инвалид, ранее работники администрации дважды устанавливали пожарный извещатель, так как семья состояла на учёте в органах соцзащиты. Однако при проверках выяснялось, что хозяин дома отключал датчик из-за его постоянного срабатывания.
- Обгоревший корпус извещателя был найден в квартире. Соседи звука пожарной сигнализации не услышали. Специалисты предполагают, что он был отключен и в этот раз, - отметили в Главном управлении МЧС по региону.
В Иркутской области установили причину пожара с пятью погибшими
Происшествия, Фото:
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