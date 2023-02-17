Аварию устроила водитель, не имеющая прав
Накануне, 16 февраля, в Закаменском районе Бурятии произошло ДТП, унёсшее жизнь 20-летней девушки.
Всё случилось около 5 часов утра на дороге между сёлами Утата и Санага. 21-летняя девушка управляла автомобилем «Тойота Камри», несмотря на отсутствие водительских прав. В какой-то момент машина съехала с дороги и перевернулась на крышу.
- В результате ДТП 20-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого автоавария со смертельным исходом в республике была зарегистрирована в конце января. В Улан-Удэ погиб мужчина, лежащий на дороге – его переехал автомобиль.
В Бурятии в ДТП погибла 20-летняя девушка
Происшествия, Фото:
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