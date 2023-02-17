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Иркутянина, убившего мужчину хоккейной клюшкой, отправили за решётку

Иркутянина, убившего мужчину хоккейной клюшкой, отправили за решётку
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Расправа произошла на детской площадке

Прошлым летом ранее судимый 31-летний иркутянин убил мужчину на детской площадке хоккейной клюшкой. Недавно суд вынес обвинительный приговор по этого уголовному делу.

Как сообщал «Байкал-Daily», в июле 2022 года иркутянин сделал замечание двум незнакомым мужчинам, распивавшим спиртные напитки во дворе жилого дома № 216а на улице Байкальской. Из-за этого между ними произошёл конфликт. После чего он поднялся в квартиру за хоккейной клюшкой и, вернувшись на улицу, нанёс удары по голове 37-летнему потерпевшему. От чего последний скончался, а мужчина покинул место происшествия.

Спустя несколько часов фигуранта задержали сотрудники полиции, а орудие убийства следователи СК обнаружили в подвале одного из жилых домов.

- С учётом мнения прокурора суд приговорил иркутянина к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год. Также суд удовлетворил исковые требования родителей погибшего о взыскании с осуждённого морального вреда в размере 1 млн рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Приговор в законную силу не вступил.
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