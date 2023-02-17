У забайкальца арестовали автомобиль за пьяную езду

В дальнейшем машину могут конфисковать



44-летний житель села Закаменная Газимуро-Заводского района Забайкальского края обвиняется в управление автомобилем в нетрезвом виде.



По версии дознания, 27 декабря 2022 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил съездить в магазин для покупки спиртного на своём автомобиле «ВАЗ 2107». Но его остановили сотрудники дорожно-постовой службы и отстранили его от управления транспортом.



Ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде



- В ходе дознания на автомашину, которой управлял мужчина, наложен арест в целях обеспечения в дальнейшем возможного решения о её конфискации, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Газимуро-Заводский районный суд.

