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На пожаре под Иркутском погибли пять человек

На пожаре под Иркутском погибли пять человек
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Шесть человек успели эвакуироваться 

Сегодня, 17 февраля, в 5:09 поступило сообщение о пожаре в деревянном двухквартирном доме в селе Мамоны Иркутского района. К месту пожара были направлены четыре пожарных расчёта. На момент их прибытия горела одна из квартир, из соседней части дома самостоятельно эвакуировались шесть человек.

Через полчаса открытое горение было ликвидировано на площади 48 квадратных метров.

- В ходе разведки внутри дома обнаружены пять погибших, все взрослые (трое мужчин и две женщины). На месте работают дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Причина пожара устанавливается.
Иркутская область Иркутск пожар смерть

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