Когда другие родители стали задавать вопросы, она начала прятаться
В Иволгинском районе Бурятии раскрыли нечистую на руку женщину, которая присваивала деньги, будучи казначеем родительского комитета школы. Всего 43-летняя женщина похитила 136 тысяч рублей.
- Казначеем родительского комитета школы она была избрана в декабре 2021 года. В январе 2022 года с учеников комитетом был собран добровольный денежный взнос на нужды учебного заведения в размере 500 рублей с каждого – всего 235 тысяч рублей. Средства зачислялись на банковский счёт подозреваемой, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.
Родительский комитет направил более 99 тысяч рублей на информационные стенды. А вот оставшиеся деньги казначей присвоила себе. Позже она призналась, что большую часть сумму потратила на дорогое лечение, а оставшиеся 30 тысяч растратила на различные нужды.
С лета 2022 года члены родительского комитета стали задавать вопросы, где деньги. Однако воровка отвечала уклончиво, а затем и вовсе «пропала с радаров». Она стала прятаться от других родителей и перестала отвечать на звонки. Когда к ней приходили домой, делала вид, что никого нет.
В итоге родители пошли в полицию. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Растрата».
Лишь узнав об уголовном преследовании, женщина призналась в содеянном. Она пообещала в ближайшее время возместить причинённый ущерб.
- Отметим, ранее к уголовной ответственности она не привлекалась. Дознание продолжается, - уточнили в МВД.
В Бурятии казначей родительского комитета присвоила крупную сумму
Происшествия, Фото:
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