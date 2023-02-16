16 февраля

15 февраля

Популярное

В Бурятии казначей родительского комитета присвоила крупную сумму

В Бурятии казначей родительского комитета присвоила крупную сумму
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Когда другие родители стали задавать вопросы, она начала прятаться

В Иволгинском районе Бурятии раскрыли нечистую на руку женщину, которая присваивала деньги, будучи казначеем родительского комитета школы. Всего 43-летняя женщина похитила 136 тысяч рублей.

- Казначеем родительского комитета школы она была избрана в декабре 2021 года. В январе 2022 года с учеников комитетом был собран добровольный денежный взнос на нужды учебного заведения в размере 500 рублей с каждого – всего 235 тысяч рублей. Средства зачислялись на банковский счёт подозреваемой, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.

Родительский комитет направил более 99 тысяч рублей на информационные стенды. А вот оставшиеся деньги казначей присвоила себе. Позже она призналась, что большую часть сумму потратила на дорогое лечение, а оставшиеся 30 тысяч растратила на различные нужды.

С лета 2022 года члены родительского комитета стали задавать вопросы, где деньги. Однако воровка отвечала уклончиво, а затем и вовсе «пропала с радаров». Она стала прятаться от других родителей и перестала отвечать на звонки. Когда к ней приходили домой, делала вид, что никого нет.

В итоге родители пошли в полицию. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Растрата».

Лишь узнав об уголовном преследовании, женщина призналась в содеянном. Она пообещала в ближайшее время возместить причинённый ущерб.

- Отметим, ранее к уголовной ответственности она не привлекалась. Дознание продолжается, - уточнили в МВД. 
растрата

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии казначей родительского комитета присвоила крупную сумму
В Бурятии казначей родительского комитета присвоила крупную сумму
Происшествия, 16.02.2023
Когда другие родители стали задавать вопросы, она начала прятаться
Со льда Братского водохранилища эвакуировали четырёх рыбаков
Со льда Братского водохранилища эвакуировали четырёх рыбаков
Происшествия, 16.02.2023
Владельцу авто грозит штраф за выезд на лёд
В Бурятии отправили за решётку водителя, сделавшего ребёнка инвалидом
В Бурятии отправили за решётку водителя, сделавшего ребёнка инвалидом
Происшествия, 16.02.2023
Пьяный автомобилист сбил 12-летнего велосипедиста
В Бурятии в запертом доме нашли тело мужчины
В Бурятии в запертом доме нашли тело мужчины
Происшествия, 16.02.2023
Спасателей вызвала жена умершего
В Забайкалье будут судить женщину, устроившую смертельное ДТП
В Забайкалье будут судить женщину, устроившую смертельное ДТП
Происшествия, 16.02.2023
Виновница аварии изначально не признавала свою вину
В Улан-Удэ автомобиль ДПС столкнулся с тремя машинами
В Улан-Удэ автомобиль ДПС столкнулся с тремя машинами
Происшествия, 16.02.2023
Необычное ДТП произошло возле площади Советов
В Иркутской области пенсионерка потеряла сбережения, поверив лжеброкеру
В Иркутской области пенсионерка потеряла сбережения, поверив лжеброкеру
Происшествия, 16.02.2023
Женщина вышла на мошенников через рекламу в Интернете
Улан-удэнцы ощутили землетрясение
Улан-удэнцы ощутили землетрясение
Происшествия, 16.02.2023
Землетрясение произошло в акватории Байкала
Жителя Иркутской области будут судить за попытку заживо сжечь мать, отчима и соседа
Жителя Иркутской области будут судить за попытку заживо сжечь мать, отчима и соседа
Происшествия, 16.02.2023
Мужчина устроил пожар в квартире, заблокировал входную дверь и скрылся
В Улан-Удэ неизвестные прокалывают шины автомобилей
В Улан-Удэ неизвестные прокалывают шины автомобилей
Происшествия, 16.02.2023
По словам очевидцев, за неделю оказались повреждены шесть машин
В Улан-Удэ внедорожник врезался в грузовик
В Улан-Удэ внедорожник врезался в грузовик
Происшествия, 16.02.2023
Водитель получил тяжёлые травмы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^