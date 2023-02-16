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В Бурятии в запертом доме нашли тело мужчины

В Бурятии в запертом доме нашли тело мужчины
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Спасателей вызвала жена умершего

Сегодня днём в городе Гусиноозёрск Селенгинского района Бурятии в запертом частном доме обнаружили тело 75-летнего мужчины. Дверь взломали спасатели, они нашли труп на кровати в спальне.

В Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу обратилась жена пенсионера. Она рассказала, что её супруг заперся в доме, не открывает дверь и не отвечает на звонки.

- Спасатели БРПСС в присутствии сотрудника полиции с помощью аварийно-спасательного инструмента вскрыли дверь в дом, тем самым обеспечили доступ в помещение. В одной из комнат дома, на кровати, был обнаружен мужчина 1948 года жизни без признаков жизни, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Причина смерти устанавливается.

Как сообщал «Байкал-Daily», в июле прошлого года в Гусиноозёрске сотрудник полиции пришёл к мужчине, но тот не открывал дверь и не отвечал на звонки. После чего приехали спасатели, вскрыли оконную решётку и нашли тело 31-летнего мужчины.
смерть

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