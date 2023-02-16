16 февраля

15 февраля

Популярное

В Забайкалье будут судить женщину, устроившую смертельное ДТП

В Забайкалье будут судить женщину, устроившую смертельное ДТП
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Виновница аварии изначально не признавала свою вину

В Забайкальском крае предстанет перед судом 52-летняя местная жительница, устроившая смертельное ДТП возле села Беклемишево Читинского района. Она обвиняется по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

Авария произошла 17 июля 2022 года.

- По версии следствия, обвиняемая, управляя технически исправным автомобилем Mazda Demio, двигаясь в направлении села Беклемишево, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилем Toyota Hilux Surf, который от удара выехал на обочину и столкнулся со стоящим на обочине Toyota Will Cypha, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

В результате ДТП пассажирка Toyota Will Cypha от полученных травм скончалась в больнице.

В ходе предварительного следствия виновница аварии утверждала, что ей помешала ещё одна машина. Однако её версию опровергли свидетельскими показаниями. После чего она признала свою вину в полном объёме

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


ДТП смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии в запертом доме нашли тело мужчины
В Бурятии в запертом доме нашли тело мужчины
Происшествия, 16.02.2023
Спасателей вызвала жена умершего
В Забайкалье будут судить женщину, устроившую смертельное ДТП
В Забайкалье будут судить женщину, устроившую смертельное ДТП
Происшествия, 16.02.2023
Виновница аварии изначально не признавала свою вину
В Улан-Удэ автомобиль ДПС столкнулся с тремя машинами
В Улан-Удэ автомобиль ДПС столкнулся с тремя машинами
Происшествия, 16.02.2023
Необычное ДТП произошло возле площади Советов
В Иркутской области пенсионерка потеряла сбережения, поверив лжеброкеру
В Иркутской области пенсионерка потеряла сбережения, поверив лжеброкеру
Происшествия, 16.02.2023
Женщина вышла на мошенников через рекламу в Интернете
Улан-удэнцы ощутили землетрясение
Улан-удэнцы ощутили землетрясение
Происшествия, 16.02.2023
Землетрясение произошло в акватории Байкала
Жителя Иркутской области будут судить за попытку заживо сжечь мать, отчима и соседа
Жителя Иркутской области будут судить за попытку заживо сжечь мать, отчима и соседа
Происшествия, 16.02.2023
Мужчина устроил пожар в квартире, заблокировал входную дверь и скрылся
В Улан-Удэ неизвестные прокалывают шины автомобилей
В Улан-Удэ неизвестные прокалывают шины автомобилей
Происшествия, 16.02.2023
По словам очевидцев, за неделю оказались повреждены шесть машин
В Улан-Удэ внедорожник врезался в грузовик
В Улан-Удэ внедорожник врезался в грузовик
Происшествия, 16.02.2023
Водитель получил тяжёлые травмы
В Улан-Удэ 8-летнего мальчика сбили на «зебре»
В Улан-Удэ 8-летнего мальчика сбили на «зебре»
Происшествия, 16.02.2023
Ребёнок получил травмы различной степени тяжести
В Улан-Удэ поймали нескольких собак, едва не разорвавших женщину
В Улан-Удэ поймали нескольких собак, едва не разорвавших женщину
Происшествия, 15.02.2023
Как выяснилось, в том месте у стаи агрессивных собак «лёжка»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^