В Забайкалье будут судить женщину, устроившую смертельное ДТП

Виновница аварии изначально не признавала свою вину
В Забайкальском крае предстанет перед судом 52-летняя местная жительница, устроившая смертельное ДТП возле села Беклемишево Читинского района. Она обвиняется по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека».
Авария произошла 17 июля 2022 года.
- По версии следствия, обвиняемая, управляя технически исправным автомобилем Mazda Demio, двигаясь в направлении села Беклемишево, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилем Toyota Hilux Surf, который от удара выехал на обочину и столкнулся со стоящим на обочине Toyota Will Cypha, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
В результате ДТП пассажирка Toyota Will Cypha от полученных травм скончалась в больнице.
В ходе предварительного следствия виновница аварии утверждала, что ей помешала ещё одна машина. Однако её версию опровергли свидетельскими показаниями. После чего она признала свою вину в полном объёме
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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Происшествия, Фото:
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