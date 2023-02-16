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В центре Улан-Удэ из грузовика на дорогу высыпались доски

В центре Улан-Удэ из грузовика на дорогу высыпались доски
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Инцидент произошёл на улице Борсоева

В центре Улан-Удэ, на улице Борсоева, из грузовика на дорогу высыпался пиломатериал. Инцидент произошёл сегодня днём, 16 февраля, напротив здания республиканской типографии.

Вероятно, доски высыпались из кабины из-за того, что водитель неудачно повернул.



Автомобиль сразу остановился, мужчины вышли из кабины и стали убирать пиломатериал с проезжей части.

В результате происшествия пострадавших нет.


Как сообщал «Байкал-Daily», похожий инцидент произошёл на этом же участке дороги летом 2020 года. Тогда из лесовоза на дорогу и на тротуар внезапно вывалились все брёвна. Сломанные кусты вдоль пешеходной дорожки не восстановлены до сих пор.


ДТП дороги

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