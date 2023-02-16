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В Улан-Удэ автомобиль ДПС столкнулся с тремя машинами

В Улан-Удэ автомобиль ДПС столкнулся с тремя машинами
Происшествия,  Фото:Весь Улан-Удэ • Бурятия
Необычное ДТП произошло возле площади Советов

Утром 15 февраля в самом центре Улан-Удэ, возле площади Советов служебный автомобиль ГИБДД попал в ДТП. Служебный автомобиль, ехавший со включенными спецсигналами, внезапно резко развернулся и столкнулся сразу с тремя машинами. Видео появилось в паблике «Весь Улан-Удэ • Бурятия».



- 15 февраля около 9.35 утра водитель служебного автомобиля «Шкода Октавия», следуя по улице Ербанова с включенными специальными сигналами, не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с тремя автомобилями. Транспортные средства получили механические повреждения. По предварительной информации, пострадавших нет, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Отмечается, что в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.


ДТП ГИБДД

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