В Улан-Удэ с самолёта сняли пьяного дебошира

Мужчина вёл себя неадекватно



В среду, 15 февраля, с авиарейса Владивосток - Благовещенск - Улан-Удэ - Иркутск сняли неадекватного пассажира. По этой причине в аэропорту «Байкал» в столице Бурятии задержался самолёт.



40-летний житель Иркутского района находился в состоянии алкогольного опьянения и вёл себя неадекватно. Командир воздушного судна отказал ему в перелёте. На место вызвали наряд транспортной полиции.



- Транспортные полицейские сопроводили гражданина в дежурную часть, где на него был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ. С недобросовестным авиапассажиром сотрудники транспортной полиции провели профилактическую беседу о правилах поведения в общественных местах, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.



В 19:01 воздушное судно вылетело из Улан-Удэ в Иркутск.



