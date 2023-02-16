В Улан-Удэ с самолёта сняли пьяного дебошира

Мужчина вёл себя неадекватно
В среду, 15 февраля, с авиарейса Владивосток - Благовещенск - Улан-Удэ - Иркутск сняли неадекватного пассажира. По этой причине в аэропорту «Байкал» в столице Бурятии задержался самолёт.
40-летний житель Иркутского района находился в состоянии алкогольного опьянения и вёл себя неадекватно. Командир воздушного судна отказал ему в перелёте. На место вызвали наряд транспортной полиции.
- Транспортные полицейские сопроводили гражданина в дежурную часть, где на него был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ. С недобросовестным авиапассажиром сотрудники транспортной полиции провели профилактическую беседу о правилах поведения в общественных местах, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.
В 19:01 воздушное судно вылетело из Улан-Удэ в Иркутск.
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Происшествия, Фото:
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