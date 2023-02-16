Жительнице Бурятии грозит до 12 лет за посылку с БАДами для похудения

Происшествия, Фото: Бурятская таможня

Посылка женщине пришла из Киргизии



Запрещённые препараты для снижения веса выявили бурятские таможенники в международном экспресс-отправлении из Киргизии.



Посылка прибыла в адрес жительницы Бурятии. При получении женщина была задержана, а посылка изъята, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.



В числе прочего в посылке находились препараты, в составе которых – сильнодействующее вещество сибутрамин, запрещённое к свободному обороту в России. Всего в 72 капсулах содержалось около 20 граммов сибутрамина.



- Сибутрамин включен в список сильнодействующих и ядовитых веществ, утверждённый постановлением правительства РФ ещё в 2007 году. При этом, в указанный перечень включен не только сибутрамин в чистом виде, но и все его структурные аналоги и лекарственные формы, в состав которых он входит с фармакологическими неактивными компонентами, - пояснил заместитель начальника Бурятской таможни Александр Мартынов.



В отношении задержанной женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через границу РФ сильнодействующих веществ». Данная статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей, либо в размере дохода осужденного за период до 5 лет.

