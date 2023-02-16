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Жителя Иркутской области будут судить за попытку заживо сжечь мать, отчима и соседа

Жителя Иркутской области будут судить за попытку заживо сжечь мать, отчима и соседа
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина устроил пожар в квартире, заблокировал входную дверь и скрылся

В Иркутской области предстанет перед судом 33-летний житель села Никольск Иркутского района. Его обвиняют в покушении на убийство матери, отчима и соседа с особой жестокостью.

Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло 28 июля 2022 года. Мужчина поссорился с матерью, после чего облил легковоспламеняющейся жидкостью полы в её квартире и поджёг. Он подпер входную дверь изнутри и убежал.

Внутри горящей квартиры осталась не только женщина, но и отчим поджигателя, а также их сосед.

К счастью, всем им удалось выбраться на улицу через окно – квартира находится на первом этаже. Пострадавших доставили в больницу с ожогами различной степени тяжести. Также из дома были эвакуированы 16 жильцов других квартир.

Спустя несколько часов в лесу сотрудники ППС задержали поджигателя. Его поместили под стражу.

- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.


покушение на убийство

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