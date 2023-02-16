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В Бурятии вальщик леса незаконно вырубил 77 лиственниц

В Бурятии вальщик леса незаконно вырубил 77 лиственниц
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ущерб составил 1,4 млн рублей

Житель Хоринского района Бурятии предстал перед судом за незаконную рубку леса в особо крупном размере.

- Житель села Хоринск, работая вальщиком леса у индивидуального предпринимателя на территории Хоринского участкового лесничества, для увеличения объёма заготовленной древесины незаконно срубил 77 лиственниц. Государственному лесному фонду причинён ущерб в размере 1,49 млн рублей, который гражданин добровольно не возместил, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Мужчину приговорили к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный срок. Так суд удовлетворил исковые требования республиканского агентства лесного хозяйства о возмещении ущерба.

Приговор пока не вступил в законную силу. 
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