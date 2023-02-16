В Бурятии вальщик леса незаконно вырубил 77 лиственниц

Ущерб составил 1,4 млн рублей



Житель Хоринского района Бурятии предстал перед судом за незаконную рубку леса в особо крупном размере.



- Житель села Хоринск, работая вальщиком леса у индивидуального предпринимателя на территории Хоринского участкового лесничества, для увеличения объёма заготовленной древесины незаконно срубил 77 лиственниц. Государственному лесному фонду причинён ущерб в размере 1,49 млн рублей, который гражданин добровольно не возместил, - сообщили в прокуратуре Бурятии.



Мужчину приговорили к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный срок. Так суд удовлетворил исковые требования республиканского агентства лесного хозяйства о возмещении ущерба.



Приговор пока не вступил в законную силу.

