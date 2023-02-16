Землетрясение произошло в акватории Байкала
Жители Улан-Удэ почувствовали толчки от землетрясения сегодня утром, около 10.37.
«Страшно стало», «Довольно сильно было», «Аж в груди сжалось», - оставляют комментарии улан-удэнцы в соцсетях.
Землетрясение ощутили жители самых разных микрорайонов города – от центра города до ПВЗ и «кварталов». Впрочем, они отмечают, что толчки были непродолжительные и куда меньшей силы, чем, например, в ноябре 2022-го. Тогда землетрясение, произошедшее вблизи Клюевки, немало испугало жителей Бурятии.
По данным Байкальского филиала СО РАН, землетрясение произошло в акватории озера Байкал, с иркутской его стороны.
-Зарегистрировано сейсмособытие в акватории озера Байкал в 18 километрах от Большого Голоустного в 5,9 баллов в эпицентре. В Иркутске ощущалось до 3 баллов, - сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.
Отмечается, что жертв и разрушений нет. Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.
Улан-удэнцы ощутили землетрясение
Происшествия, Фото:
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