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Улан-удэнцы ощутили землетрясение

Улан-удэнцы ощутили землетрясение
Происшествия,  Фото:Байкальский филиал СО РАН
Землетрясение произошло в акватории Байкала 

Жители Улан-Удэ почувствовали толчки от землетрясения сегодня утром, около 10.37.

«Страшно стало», «Довольно сильно было», «Аж в груди сжалось», - оставляют комментарии улан-удэнцы в соцсетях.

Землетрясение ощутили жители самых разных микрорайонов города – от центра города до ПВЗ и «кварталов». Впрочем, они отмечают, что толчки были непродолжительные и куда меньшей силы, чем, например, в ноябре 2022-го. Тогда землетрясение, произошедшее вблизи Клюевки, немало испугало жителей Бурятии.

По данным Байкальского филиала СО РАН, землетрясение произошло в акватории озера Байкал, с иркутской его стороны.

-Зарегистрировано сейсмособытие в акватории озера Байкал в 18 километрах от Большого Голоустного в 5,9 баллов в эпицентре. В Иркутске ощущалось до 3 баллов, - сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.

Отмечается, что жертв и разрушений нет. Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.




землетрясение

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